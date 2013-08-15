Sahra hastanesi tahliye edildi

KAHİRE - Mısır güvenlik güçlerinin dün Kahire'deki demokrasi meydanlarına müdahalesinden sonra ülkede askeri darbeye karşı direnişin sembolü haline gelen Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesi de tahliye edildi.



Güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına rastgele ateş açması ve keskin nişancılar tarafından hedef alınmasının ardından yaralanan binlerce kişi, meydanda kurulu sahra hastanesinde tedavi edilmeye çalışılmıştı. Rabiatul Adeviyye Meydanı'na ambulansların gelmesinin ve gönüllü doktorların meydana girmesinin engellenmesi nedeniyle yaralılara anında ve yeterince müdahale edilememişti.



Bugün meydanda başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında sahra hastanesi de tahliye edildi. Hastaneden geriye etrafa saçılmış ilaç, tıbbi araç ve gereç, giysi ve kan izleriyle lekelenmiş sedyeler kaldı.



Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki bazı cesetlerin hastaneye doldurularak yakıldığı, bazı cesetlerin ise güvenlik güçlerince bilinmeyen yerlere götürüldüğü ileri sürülmüştü.



