Sağlık Bakanlığı'na göre ölü sayısı 525

KAHİRE - Mısır Sağlık Bakanlığı, darbe karşıtı gösterilere müdahale sonucu ölenlerin sayısının 525'e yükseldiğini bildirdi.



Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Fethullah, yaptığı açıklamada, Kahire başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan çatışmalarda 525 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 717 kişinin de yaralandığını ifade etti.



Fethullah, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda 202, Nahda Meydanı'nda 87, Halvan kentinde 29, diğer kentlerde ise 207 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Sözcüsü Murad Ali, ülke genelinde ölü sayısının bini, yaralı sayısının da 10 bini bulduğunu belirtmiş. Müslüman Kardeşler Teşkilatı da ölü sayısının 2 bin 600, yaralı sayısının ise 7 bin olduğunu açıklamıştı.



Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki bazı cesetlerin hastaneye doldurularak yakıldığı, bazı cesetlerin ise güvenlik güçlerince bilinmeyen yerlere götürüldüğü ileri sürülmüştü.



