Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 578'e yükseldi

KAHİRE



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rabiatül Adeviyye Meydanı'nda 228 kişinin öldüğü, bin 56 kişinin yaralandığı belirtildi.



Nahda Meydanı ve Kahire Üniversitesi çevresinde 90 kişinin hayatını kaybettiği ve 613 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, diğer illerdeki ölü sayısı 260, yaralı sayısı ise 2 bin 532 olarak verildi.



Açıklamada ayrıca yaralananlardan bin 467'sinin tedavisinin ardından hastanelerden taburcu edildiği de kaydedildi.



Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Sözcüsü Murad Ali, dün ülke genelinde ölü sayısının bini, yaralı sayısının da 10 bini aştığını bildirmiş. Müslüman Kardeşler Teşkilatı da ölü sayısının 2 bin 600, yaralı sayısının ise 7 bin olduğunu açıklamıştı.





AA