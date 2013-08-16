Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 578'e yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığı, darbe karşıtı gösterilere müdahale sonucu ölenlerin sayısının 578'e yükseldiğini, yaralıların 4 bin 201'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 578'e yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığı, darbe karşıtı gösterilere müdahale sonucu ölenlerin sayısının 578'e yükseldiğini, yaralıların 4 bin 201'e yükseldiğini duyurdu.

16 Ağustos 2013 Cuma 08:16
519 Okunma
Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 578'e yükseldi
KAHİRE

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rabiatül Adeviyye Meydanı'nda 228 kişinin öldüğü, bin 56 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nahda Meydanı ve Kahire Üniversitesi çevresinde 90 kişinin hayatını kaybettiği ve 613 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, diğer illerdeki ölü sayısı 260, yaralı sayısı ise 2 bin 532 olarak verildi.

Açıklamada ayrıca yaralananlardan bin 467'sinin tedavisinin ardından hastanelerden taburcu edildiği de kaydedildi.

Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Sözcüsü Murad Ali, dün ülke genelinde ölü sayısının bini, yaralı sayısının da 10 bini aştığını bildirmiş. Müslüman Kardeşler Teşkilatı da ölü sayısının 2 bin 600, yaralı sayısının ise 7 bin olduğunu açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:16
Anahtar Kelimeler:
KatliamMısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ