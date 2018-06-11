Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94712
ALTIN
188.473
DOLAR
4.5210
STERLİN
6.0406
EURO
5.3297
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa...

Sadr'dan 'Irak tehlikede' açıklaması

Irak'ta genel seçimlerden birinci olarak çıkan hareketin lideri Mukteda es-Sadr, "Irak tehlikede" uyarısında bulunarak siyasi liderlere "güç ve makam kavgasından uzak durmaları" çağrısı yaptı.

Sadr'dan 'Irak tehlikede' açıklaması

Irak'ta genel seçimlerden birinci olarak çıkan hareketin lideri Mukteda es-Sadr, "Irak tehlikede" uyarısında bulunarak siyasi liderlere "güç ve makam kavgasından uzak durmaları" çağrısı yaptı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:58
0 Okunma
Sadr'dan 'Irak tehlikede' açıklaması

Irak'ta geçen ay yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkan hareketin lideri Mukteda es-Sadr, "Irak tehlikede" uyarısında bulunarak siyasi liderlere "güç ve makam kavgasından uzak durmaları" çağrısı yaptı.

Sadr, başkent Bağdat'ta dün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkması sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, "Irak, artık tehlikede." ifadesini kullandı.

Ülkedeki mevcut siyasi, ekonomik ve güvenlik şartlarından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Sadr, siyasi liderlere "güç ve makam kavgasından uzak durarak ülkenin çıkarı için çalışmaları" çağrısında bulundu.

Açıklamasında Sadr, şunları kaydetti:

"Irak yoksul, mazlum, öksüz, yaralı, dul, yaslı, yaşlı ve engellilerle dolu. Elektriksiz, tarımsız, sanayisiz, malsız, alt yapısız, hizmetsiz ve güvenli olmayan sınıra sahip Irak'ta hala Baas'ın izleri ve açık diktatörlüğü söz konusu. Makam, çıkar, nüfuz ve güç için ettiğiniz kavgalar yeter. Dış müdahaleler, patlamalar, terör, çatışma ve suikastları sonlandırmanın zamanı artık gelmedi mi? Silahları cami ve Hüseynilerde saklamak yerine silahlardan arınarak bunları devlete teslim etmenin zamanı gelmedi mi? Birileri ne zamana kadar yabancıların iradesine boyun eğmeye devam edecek? Sınırın ötesindekiler kim?"

Irak'ta Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili göndererek seçimin galibi olmuştu.

Meclisin 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı aldığı Irak'ta dün Bağdat'ta oy pusulalarının bulunduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda yangın çıkması başta seçimlerin iptali olmak üzere bir dizi tartışmalara neden olmuştu.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısında bulunurken Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptali olduğunu ileri sürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakMukteda Es-Sadr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerikalı oyuncu gözaltına alındı
Amerikalı oyuncu gözaltına alındı
Dünyanın en büyük buzdağı erime yolunda
Dünyanın en büyük buzdağı erime yolunda
152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor
152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor
Fransa'da sığınmacı kampına tahliye operasyonu
Fransa'da sığınmacı kampına tahliye operasyonu
Kuzey Kore Dışişleri Bakanından Netanyahu'ya tepki
Kuzey Kore Dışişleri Bakanından Netanyahu'ya tepki
"Avusturya Başbakanı ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir"
"Avusturya Başbakanı ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir"
Dünyanın gözü yarınki Trump-Kim zirvesinde
Dünyanın gözü yarınki Trump-Kim zirvesinde
Katar ambargo öncesine göre daha güçlü
Katar ambargo öncesine göre daha güçlü
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ