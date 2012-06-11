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Sadr: Bu mesele yeni başladı

Sadr, Maliki hükümetinin düşürülmesi konusunda konuştu

Sadr: Bu mesele yeni başladı

Sadr, Maliki hükümetinin düşürülmesi konusunda konuştu

11 Haziran 2012 Pazartesi 09:45
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Sadr: Bu mesele yeni başladı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ''Maliki hükümetinin düşürülmesi meselesi henüz sona ermedi, bilakis bu mesele yeni başladı'' diyerek tüm tarafları sükunete ve sağduyulu olmaya çağırdı.
Sadr Hareketine ait resmi internet sitesinde, Maliki hükümetinin düşürülmesiyle ilgili takipçilerden gelen sorular üzerine açıklama yapan Sadr, Maliki'nin, ''Baskılar, tehditler ve hükümetin düşürülmesi krizi sona ermiştir. Hükümetin düşürülmesine yönelik gensoru verenlerden intikam alacağız'' sözleri üzerine, ''Bu mesele sona ermedi, bilakis daha yeni başlamıştır. İntikam meselesine gelince, bu söylediğini yapamaz. Velev ki yaparsa benim kendisine söylediklerim gerçekleşir'' ifadelerini kullandı.
Mevcut siyasi krizin arka planında yatan Irak sokaklarındaki gerginlikle ilgili başka bir soruya ise Sadr, ''Irak halkı vatanı ve toprağına bağlı, bilinçli ve inançlı bir millettir. Bu halk çok büyük ve şiddetli krizler atlattı ve çoğu nefsi arzular ve öfkeler peşinde koşmadan sükunet ve sağduyu göstererek bu krizleri aşmayı başardılar'' diye yanıt verdi.
Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, 2 gün önce, ülkenin bir süredir karşı karşıya kaldığı krizin sona erdiğini, hile, baskı ve tehditlerin hükümeti düşürmede bir etkisinin olmayacağını belirtmişti.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 01:46
Anahtar Kelimeler:
Mukteda SadrMaliki Hükümeti
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