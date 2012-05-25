Saddam'ın kızı babasının anılarını yayımlamak istiyor

ANKARA - El Arabiya'nın haberine göre Saddam Hüseyin'in kızının avukatı Heysam Nebil El Harş, devrik liderin el yazısıyla kaleme aldığı tek gerçek anıların kızında olduğunu, bir yayıncı şirketi bulur bulmaz anıları yayımlayacaklarını belirtti.

El Harş, anıların içeriğini açıklamadı.

Saddam Hüseyin'in savunma avukatlarından Halil El Delimi, Ekim 2009'da "Amerikan Hücresinden Saddam Hüseyin: Gerçekten Neler Oldu" isimli bir kitap yayımlamıştı.