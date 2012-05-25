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Saddam'ın kızı babasının anılarını yayımlamak istiyor

Devrik lider Saddam Hüseyin'in kızı Rağad Saddam Hüseyin,babasının el yazısıyla kaleme aldığı anılarının basılması için yayıncı arıyor

Saddam'ın kızı babasının anılarını yayımlamak istiyor

Devrik lider Saddam Hüseyin'in kızı Rağad Saddam Hüseyin,babasının el yazısıyla kaleme aldığı anılarının basılması için yayıncı arıyor

25 Mayıs 2012 Cuma 11:53
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Saddam'ın kızı babasının anılarını yayımlamak istiyor
ANKARA -  El Arabiya'nın haberine göre Saddam Hüseyin'in kızının avukatı Heysam Nebil El Harş, devrik liderin el yazısıyla kaleme aldığı tek gerçek anıların kızında olduğunu, bir yayıncı şirketi bulur bulmaz anıları yayımlayacaklarını belirtti.
El Harş, anıların içeriğini açıklamadı.
Saddam Hüseyin'in savunma avukatlarından Halil El Delimi, Ekim 2009'da "Amerikan Hücresinden Saddam Hüseyin: Gerçekten Neler Oldu" isimli bir kitap yayımlamıştı.
Avukatın Saddam Hüseyin'le cezaevindeyken yaptığı onlarca görüşmenin yayımlandığı kitapta ayrıca devrik liderin kendi yazdığı şiirleri ve mektupları yer almıştı.
 

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 03:53
Anahtar Kelimeler:
Saddam
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