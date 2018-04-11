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Rusya’dan Trump’ın açıklamasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye atacaklarını duyurduğu akıllı füzelerin hükümet güçlerine doğru değil teröristlere doğru uçması gerektiğini savundu.

Rusya’dan Trump’ın açıklamasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye atacaklarını duyurduğu akıllı füzelerin hükümet güçlerine doğru değil teröristlere doğru uçması gerektiğini savundu.

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
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Rusya’dan Trump’ın açıklamasına tepki

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya ZaharovaABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye atacaklarını duyurduğu akıllı füzelerin hükümet güçlerine doğru değil teröristlere doğru uçması gerektiğini savunarak, "Müfettişler şimdi akıllı füzelerin kimyasal uygulamaların tüm kanıtlarını yok edeceği konusunda uyarıldılar mı? Ya da tüm düşünce, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızla örtmek ve uluslararası müfettişlerin delil olarak hiçbir şeyi aramamaları için mi?" açıklamasını yaptı.

Zaharova, Trump'ın ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Akıllı füzelerin, teröristlere doğru uçması gerekiyor, topraklarında birkaç yıldır uluslararası terörizmle mücadele eden meşru hükümete değil. Evet, bu arada ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) müfettişleri şimdi akıllı füzelerin kimyasal uygulamaların tüm kanıtlarını yok edeceği konusunda uyarıldılar mı? Ya da tüm düşünce, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızla örtmek ve uluslararası müfettişlerin delil olarak hiç bir şeyi aramamaları için mi?”

ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTrumpAçıklamaTepki
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