Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirveyi olumlu bulduklarını belirterek, “Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir.” dedi.

Ryabkov, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdi.

"İleriye yönelik atılan bu adımdan memnun olmamamız mümkün değil ancak şeytan ayrıntıda gizlidir.” ifadelerini kullanan Ryabkov, Rusya’nın Kore Yarımadası'nda somut çözüm için Kuzey ve Güney Kore ile Rusya, Çin, Japonya ve ABD'den oluşan 6'lı müzakere formatının yeniden talep edileceğini umduklarını kaydetti.