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Rusya’dan Suriye anayasa komitesi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "(Suriye anayasa komitesi kurulması için) Bu sürece baskı uygulamak ve çalışmanın başlangıcına yönelik yapay bir tarih oluşturmak için bir neden görmüyoruz." dedi.

Rusya’dan Suriye anayasa komitesi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "(Suriye anayasa komitesi kurulması için) Bu sürece baskı uygulamak ve çalışmanın başlangıcına yönelik yapay bir tarih oluşturmak için bir neden görmüyoruz." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 16:45
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Rusya’dan Suriye anayasa komitesi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesinde anayasa komitesi kurma sürecine baskı yapmak istemediklerini bildirdi.

Lavrov, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de siyasi çözüme yönelik anayasa komitesinin oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten Lavrov, "Bu sürece baskı uygulamak ve çalışmanın başlangıcına yönelik yapay bir tarih oluşturmak için bir neden görmüyoruz. Burada en önemli olan şey kalite." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovSuriye
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