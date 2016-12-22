Rus TASS haber ajansına göre,

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Pesko

v

, Japonya’da Rusya'nın, ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarına cevap verdi.

Peskov, “Burada gerekli olan, bu hususta konuşmaya son vermektir ya da herhangi bir ispat sunmaktır. Aksi halde, bu oldukça ahlaksızca görünüyor.” dedi.

İlk olarak temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen "Rusya bağlantılı siber saldırı" iddiaları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 7 Ekim'de, Demokrat Parti kurumlarının ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya'yı "resmen" suçlayan bir açıklama yapmıştı.

AA