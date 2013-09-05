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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sözcüsü Aleksandr Lukaşeviç, konuya ilişkin dün yayınladığı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınındaki mini reaktör veya diğer nükleer tesislerin tüm bölgeyi radyoaktiviteye maruz bırakabileceğini belirterek, "Bunun sonuçları felaket olur" ifadesini kullandı.

BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Sözcüsü Gill Tudor, AP haber ajansına konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, kurumun, Rusya yönetiminden bu yönde resmi bir talep gelmesi durumunda Lukaşeviç tarafından "ortaya atılan konuları dikkate almaya" hazır olduğunu bildirdi.

Rus İnterfaks haber ajansının haberinde de Moskova yönetiminin, söz konusu konuyu gelecek hafta düzenlenecek olan UAEK'nın yönetim kurulu toplantısında gündeme getirmeyi istediği belirtildi.