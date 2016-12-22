MOSKOVA
Rusya'nın Yakutistan bölgesinde Rus askerlerini taşıyan İl-18 tipi uçağın sert iniş yapmasıyla meydana gelen kazada 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yedisi mürettebat 39 kişiyi taşıyan İl-18 tipi uçak sabah saatlerinde acil iniş yaptı.
Uçağın ilk belirlemelere göre olumsuz hava şartları ya da teknik sorunlar nedeniyle sert bir şekilde iniş yaptığı belirtilirken, kazada üçü ağır 16 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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