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'Rusya ve Türkiye S-400 görüşmelerine devam ediyor'

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandır Fomin, Türkiye ve Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin görüşmelere devam ettiğini söyledi.

'Rusya ve Türkiye S-400 görüşmelerine devam ediyor'

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandır Fomin, Türkiye ve Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin görüşmelere devam ettiğini söyledi.

28 Şubat 2017 Salı 17:01
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'Rusya ve Türkiye S-400 görüşmelerine devam ediyor'

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandır Fomin, Türkiye ve Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin görüşmelere devam ettiğini söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Fomin, "Görüşmeler devam ediyor. Şu an için teslimat söz konusu değil. Teslimat ancak anlaşma sağlanırsa gerçekleşebilir ve şu an için böyle bir anlaşma yok." dedi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Roctec'in üst yöneticisi Sergey Çemezov da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400'lere ilgi duyduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aleksandır FominS-400 hava Savunma SistemleriS-400
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