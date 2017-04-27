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Rusya ve İran arasında üst düzey görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Tahran'da bir araya geldi.

Rusya ve İran arasında üst düzey görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Tahran'da bir araya geldi.

27 Nisan 2017 Perşembe 15:13
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Rusya ve İran arasında üst düzey görüşme

İSTANBUL

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Lavrentiev ve Şemhani görüşmede Suriye meselesinin yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi ve askeri ilişkileri ele aldı.

Görüşmede İran, Suriye ve Rusya arasındaki "etkili iş birliği"ne dikkat çekilirken, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yürütülen Suriye konulu müzakerelerin, ateşkese olan etkisine de vurgu yapıldığı kaydedildi.

İran, Rusya ve Suriye savunma bakanları, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere dün Moskova'da bir araya gelmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusyaİranüst DüzeyGörüşme
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