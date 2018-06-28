Rusya ve Çin İran'a yönelik yaptırımlardan memnun

İSTANBUL

İran Meclisi İçişleri Komisyonu Üyesi Abdurrıza Haşimzayi, Rusya ve Çin'in ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlardan memnun olduklarını belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Haşimzayi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan menfaat elde edenleri ve bu uygulamalar karşısında Rusya ile Çin'in tutumunu eleştirdi.

Haşimzayi, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke içinde bazıları yaptırımların ülkenin menfaatine olduğunu iddia ediyor. Bizim alım gücümüzün düştüğü bir halde bu nasıl bizim çıkarımıza olacaktır? Bana göre, bazıları içeride ve dışarıda İran'a ambargo uygulanması ve dünya ülkeleriyle irtibatının kopmasından menfaat elde ediyor. Bazı devlet kurumları ve bakanlıklara sızanlar bu durumdan çıkar elde ediyorlar."

Ülke dışında da yaptırımlardan memnun olanların bulunduğunu belirten Haşimzayi, "Ülke içinde olduğu gibi bazı yabancı ülkeler de bu yaptırımlardan memnunlar. Ben Rusya ve Çin'in İran'a uygulanan yaptırımlardan memnun olduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haşimzayi, çeşitli ülkelerle iyi ilişkiler kurmanın önemine değinerek, "Bazı ekonomik kararlar, rüzgara karşı atılan toprağın bize dönmesi gibi zarar veriyor. Teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasada değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve kamuoyunda "FATF yasası" olarak bilinen tasarının meclise gelmesi durumunda geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İran'ın Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunları protesto şeklinde başlayan gösteriler rejim karşıtı eylemlere dönüşmüştü. ABD Başkanı Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekilmesini ve yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklaması, İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemiş, döviz kurunun kontrol edilemez şekilde yükselmesine neden olmuştu.