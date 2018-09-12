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Rusya ve Çin düzenli olarak askeri tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin ile düzenli şekilde askeri tatbikat yapmak için anlaştıklarını bildirdi.

Rusya ve Çin düzenli olarak askeri tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin ile düzenli şekilde askeri tatbikat yapmak için anlaştıklarını bildirdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:17
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Rusya ve Çin düzenli olarak askeri tatbikat yapacak

TASS haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile Vostok-2018 askeri tatbikatının yapıldığı Tsugol poligonuna geldi.

Şoygu, Vostok-2018 askeri tatbikatı dahilinde Rus-Çin askeri iş birliğine dikkati çekerek, “Bu şekilde düzenli olarak askeri tatbikat yapma hususunda anlaştık.” dedi.

Fenghe de iki ülkenin askeri iş birliğinin hem süratli hem de stratejik olduğunu ifade etti.

Rusya’nın tarihindeki en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olan Vostok-2018'e, 300 bine yakın asker, binden fazla uçak, helikopter, insansız hava aracı, 36 bine yakın tank, zırhlı ve diğer askeri teknik araçlar ile 80’e yakın gemi katılıyor.

Tatbikata Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de iştirak ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TASSRusyaÇin
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