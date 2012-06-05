Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Rusya ve Çin arasında enerji işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesine katılmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Hu Cintao ile görüştü.

Rusya ve Çin arasında enerji işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesine katılmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Hu Cintao ile görüştü.

05 Haziran 2012 Salı 14:51
354 Okunma
Rusya ve Çin arasında enerji işbirliği

PEKİN - Hu Cintao'nun daveti üzerine Çin'e gelen Putin, yarın başlayacak ve iki gün sürecek bu yıl 12'ncisi düzenlenen ŞİÖ üyesi ülkeler devlet başkanları zirvesine katılacak.

Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen Hu-Putin görüşmesinde tarafların bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtilirken, Moskova ve Pekin arasındaki enerji, ekonomi ve stratejik işbirliği ağının güçlendirilmesi yönünde hemfikir olunduğu açıklandı.

Putin ve Hu'nun ana gündem maddesinin ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki enerji işbirliği olacağı ifade ediliyor.

Çin Devlet Başkanı Hu, Tacikistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları ile de ayrı ayrı resmi görüşmeler yaptı.

ŞİÖ, 11 yıl önce Çin, Rusya ve Orta Asya ülkeleri arasında ortak güvenlik ve ekonomik işbirliğini sağlamak için kuruldu. Örgüt ayrıca, birçok ortak askeri tatbikat ve ticari işbirliğini de hayata geçirdi.

Bu yıl Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen zirvede ŞİÖ'nün gelecek 10 yılı hakkında bir planlama yapılması bekleniyor. 

Ayrıca zirve nedeniyle Pekin'de trafikte de uygulama ve tedbirler artırıldı. Yoğun trafiğiyle bilinen Pekin'de birçok ana cadde ve zirvenin yapılacağı yere zorunlu olmadıkça girilmemesi öneriliyor.

Çin'de Perşembe gününden itibaren iki gün sürecek üniversite sınavının başlamasıyla trafiğin yoğunlaşmaması için, halka toplu taşıma ve metroları kullanması yönünde tavsiyelerde bulunuluyor.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:53
Anahtar Kelimeler:
Putin Ve Hu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ