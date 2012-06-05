Rusya ve Çin arasında enerji işbirliği

PEKİN - Hu Cintao'nun daveti üzerine Çin'e gelen Putin, yarın başlayacak ve iki gün sürecek bu yıl 12'ncisi düzenlenen ŞİÖ üyesi ülkeler devlet başkanları zirvesine katılacak.

Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen Hu-Putin görüşmesinde tarafların bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtilirken, Moskova ve Pekin arasındaki enerji, ekonomi ve stratejik işbirliği ağının güçlendirilmesi yönünde hemfikir olunduğu açıklandı.

Putin ve Hu'nun ana gündem maddesinin ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki enerji işbirliği olacağı ifade ediliyor.

Çin Devlet Başkanı Hu, Tacikistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları ile de ayrı ayrı resmi görüşmeler yaptı.

ŞİÖ, 11 yıl önce Çin, Rusya ve Orta Asya ülkeleri arasında ortak güvenlik ve ekonomik işbirliğini sağlamak için kuruldu. Örgüt ayrıca, birçok ortak askeri tatbikat ve ticari işbirliğini de hayata geçirdi.

Bu yıl Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen zirvede ŞİÖ'nün gelecek 10 yılı hakkında bir planlama yapılması bekleniyor.

Ayrıca zirve nedeniyle Pekin'de trafikte de uygulama ve tedbirler artırıldı. Yoğun trafiğiyle bilinen Pekin'de birçok ana cadde ve zirvenin yapılacağı yere zorunlu olmadıkça girilmemesi öneriliyor.

Çin'de Perşembe gününden itibaren iki gün sürecek üniversite sınavının başlamasıyla trafiğin yoğunlaşmaması için, halka toplu taşıma ve metroları kullanması yönünde tavsiyelerde bulunuluyor.