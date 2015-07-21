Rusya ve ABD arasındaki füze sistemi gerginliği

MOSKOVA - Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Danışmanı Orgeneral Viktor Yesin, olası bir saldırı halinde ABD'nin füze savunma sistemlerinin Rus füzelerinin hedefi haline geleceğini söyledi.



Yesin, düzenlediği basın toplantısında, "Bize karşı yapılacak herhangi bir saldırıda, aynen karşılık vereceğiz ve nerede olursa olsun, ABD'nin füze savunma sistemleri Rus füzelerinin hedefinde olacak" dedi.



ABD'nin Avrupa'ya füze savunma sistemleri yerleştirmesi, son dönemlerde Rus-Amerikan ilişkilerinin en ciddi sorunlarından birini oluşturuyor.



ABD'den yapılan açıklamalarda, füzelerin Rusya'ya karşı olmadığı belirtiliyor. Rus yetkililer ise füzelerin kendi ülkelerine yönetilmeyeceğine dair hukuki garanti talep ediyor.

