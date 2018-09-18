Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94931
ALTIN
247.593
DOLAR
6.4006
STERLİN
8.4089
EURO
7.4939
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı...
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli cihazlara sahip değil
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli...
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 12:28
14 Okunma
Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü

MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, içerisinde 15 asker bulunan ve dün Akdeniz üzerinde radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı nedeniyle uçağın düşürüldüğüne işaret eden Konaşenkov, “İsrail’in sorumsuz davranışları nedeniyle 15 Rus askeri hayatını kaybetti. Söz konusu durum Rusya-İsrail ortaklığının ruhunu kesinlikle yansıtmıyor.” dedi.

İsrail’e ait F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya ait İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığını öne süren Konaşenkov, Rus uçağının bölgeden uzaklaşabilmesi için gerekli zamanın Suriye’nin söz konusu saldırıyı geç haber vermesi nedeniyle sağlanamadığına işaret etti.

Şoygu: Sorumluluk İsrail'e ait

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." dedi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA dün gece, Lazkiye’deki Teknik Endüstri Kurumuna kimliği bilinmeyen taraflarca füze saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin bazı füzeleri imha ettiğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıSuriyeUçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den İdlib'de 'silahsız bölge' açıklaması
AB'den İdlib'de 'silahsız bölge' açıklaması
Arakanlılar soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldı
Arakanlılar soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldı
Almanya İdlib'e ilişkin anlaşmayı olumlu karşıladı
Almanya İdlib'e ilişkin anlaşmayı olumlu karşıladı
AİHM'den başörtüsü kararı
AİHM'den başörtüsü kararı
Kim'den Moon'a samimi karşılama
Kim'den Moon'a samimi karşılama
ABD'deki Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
ABD'deki Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı
Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı
Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan kayboldu
Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan kayboldu
Trump'tan Çin mallarına ek gümrük vergisi
Trump'tan Çin mallarına ek gümrük vergisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ