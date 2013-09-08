Rusya, Suriye'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

MOSKOVA



Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü İrina Rossius, Rus haber ajansı İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, "Bugün sabah, Suriye'nin Lazkiye şehrine İL-76 tipi uçak gönderildi. Uçak, Suriye'yi terk etmek isteyen Rus ve Bağımsız Devletler Topluluğu vatandaşlarını ülkeden tahliye edecek" dedi.



Uçakta, ihtiyaç duyulması halinde yolculara psikolojik destek verecek uzmanların da hazır bulunduğunu ifade edildi.



Rusya, geçen ay Suriye'den 100'ün üzerinde vatandaşını tahliye etmişti.





AA