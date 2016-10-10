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Rusya, Suriye'de kalıcı donanma üssü kuracak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Pankov, "Tartus'ta kalıcı bir donanma üssümüz olacak" dedi.

Rusya, Suriye'de kalıcı donanma üssü kuracak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Pankov, "Tartus'ta kalıcı bir donanma üssümüz olacak" dedi.

10 Ekim 2016 Pazartesi 13:11
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Rusya, Suriye'de kalıcı donanma üssü kuracak

 Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, ülkesinin Suriye'nin Tartus şehrinde kalıcı donanma üssü kuracağını söyledi.

Pankov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuştu.

"Tartus'ta kalıcı bir askeri donanma üssümüz olacak." diyen Pankov, bu konuda gerekli evrakın hazırlandığını ve bakanlıklar düzeyinde onaylandığını kaydetti.

Pankov, meclis üyelerine, "Prosedürün tamamlanmasının ardından bunu sizin onayınıza sunacağız." dedi.

Rusya'nın Tartus'ta şu anda kullandığı askeri üssü bulunuyor. Üs, askeri gemiler için bakım ve destek tesisi olarak adlandırılıyor.

Rusya son dönemde yaptığı hamlelerle Suriye'de askeri varlığını kalıcı hale getiriyor. Parlamentonun alt kanadı Duma geçen hafta, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören anlaşmayı onaylamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da Suriye'de S-300 hava savunma sistemi yerleştirildiğini açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 10.10.2016 13:12
Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay PankovSuriyeRusya
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