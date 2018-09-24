Rusya Suriye'ye S-300 verecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye Silahlı Kuvvetlerine iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi verilecek." açıklamasında bulundu.

Şoygu, yaptığı açıklamada, Rusya'nın İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'de alınacak tedbirlerle ilgili, "Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi verilecek. Bu sistem, havada 250 kilometre mesafedeki hedefi vurma ve birkaç hedefi aynı anda yok edebilme kabiliyetine sahip." ifadelerini kullandı.

Şoygu, S-300'ün Suriye hava savunmasının muharebe yeteneklerini önemli ölçüde güçlendireceğine dikkati çekti.

Suriye'ye teslim edilmek için 2013 yılında hazırlanan S-300 sisteminin son anda İsrail'in ricası üzerine verilmekten vazgeçildiğini hatırlatan Şoygu, "Bugün durum değişti. Bu, bizim suçumuz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Şoygu, ülkesinin, Suriye'nin Akdeniz'deki hava sahasında, bu ülke topraklarındaki tesislere yönelik saldırıda bulunan savaş uçaklarının uydu navigasyon ve telsiz sistemleri ile haberleşmesini engelleyeceğini kaydetti.

Uygulanacak tedbirlerin, düşüncesizce hareket edenlerin eylemlerini durduracağından emin olduğunu vurgulayan Şoygu, aksi halde gelişen duruma göre cevap verileceğini söyledi.

İsrailli pilotların, bilerek Rus uçağını hava savunma sistemine karşı siper ettiği iddiasını yineleyen Şoygu, "Bu durum, bizi Suriye'de uluslararası terörizmle mücadele eden Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak için gereken önlemleri almaya zorladı." şeklinde konuştu.

Geçen hafta Akdeniz'de Rus İl-20 askeri uçağı, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için İl-20 uçağının S-200 füzelerine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.