Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Rusya: "Sistemin altyapısını vurabiliriz"

Rusya Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov, ABD ile füze savunma sistemi nedeniyle yaşanan uyuşmazlığın çözümü konusunda "çıkmaz sokağa" girildiğini belirtti.

Rusya: "Sistemin altyapısını vurabiliriz"

Rusya Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov, ABD ile füze savunma sistemi nedeniyle yaşanan uyuşmazlığın çözümü konusunda "çıkmaz sokağa" girildiğini belirtti.

04 Mayıs 2012 Cuma 09:41
396 Okunma
Rusya:

     Rus Bakan, NATO savunma sisteminin unsurlarını vurmak için Avrupa'ya yeni füzeler konuşlandırabileceklerini söyledi.Serdyukov, televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında, "Şu aşamada iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulabilmiş değiliz. Durum, fiilen çıkmaz sokağa girmiş bulunuyor" dedi.  
     NATO, Avrupa'nın balistik füzelere karşı korunması amacıyla bir füze savunma sistemi kurmaya hazırlanıyor. Sistemin radarları Türkiye’de, durdurucu füzeleri Romanya ve Polonya'da, komuta merkezi ise Almanya'da bulunuyor. Moskova ise kendisine yönelik bir tehdit olarak gördüğü bu sisteme karşı çıkıyor. Yükselen tansiyonun düşürülmesi amacıyla sistemin resmen kurulmaya başlayacağı Haziran  ayı öncesinde Rus askeri yetkililerle Washington'dan özel bir heyet bir araya gelecek.  
"Sistemin altyapısını vurabiliriz"
     Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolai Makarov, masadaki seçeneklerden birisinin Kaliningrad'a kısa menzilli İskender füzelerinin yerleştirilmesi olduğunu söyledi. Bu seçenek, özellikle eski SSCB ülkeleri olan Doğu Avrupa devletlerinde tedirginlik yaratıyor.
     Makarov, "Rusya'nın güney ve kuzeydoğusuna, Kaliningrad'a İskender sistemlerinin kurulması da dahil olmak üzere, yeni silahların konuşlandırılması, sistemin Avrupa'daki altyapısını ortadan kaldırmak için olasılık dahilindeki seçeneklerden birisi" dedi.
     Makarov, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı incelemelere göre, füze savunma sisteminin üçüncü ve dördüncü aşamalarının tamamlanmasının ardından sistemin Rusya'nın kıtalar arası balistik füzelerini vurma kapasitesine ulaşacağını da sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 01:50
Anahtar Kelimeler:
Rusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ