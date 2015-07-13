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'Rusya sınırımıza rekor sayıda asker yığdı'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın ülke sınırlarında her zamankinden daha fazla asker yığdığını söyledi.

'Rusya sınırımıza rekor sayıda asker yığdı'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın ülke sınırlarında her zamankinden daha fazla asker yığdığını söyledi.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 12:12
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'Rusya sınırımıza rekor sayıda asker yığdı'
KİEV

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın ülke sınırlarında her zamankinden daha fazla asker yığdığını söyledi.

Petro Poroşenko, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Ukrayna sınırları yakınında rekor miktarda Rusya Silahlı Kuvvetleri mensubu yığıldığına ilişkin istihbarat edindik. Bu bilgiler, sadece kendi istihbarat bilgilerimiz değil, NATO, ABD ve Avrupa Birliği kaynakları tarafından da tasdik edilen bilgilerdir" ifadesini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin askeri hazırlığını belirgin ölçüde arttırdığını, askerlerin eğitimden geçtiğini ve moralinin üst düzeyde olduğunu belirterek, "Günümüzde terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü doğuda silahlı kuvvetler mensubu 64 bin askerimiz görev yapıyor. Ayrıca Milli Muhafız Ordusu, Güvenlik Servisi ve sınır koruma birlikleri de var. Bir de bölgede çok sayıda askeri aracımız da hazır bulunuyor" dedi.

Böyle bir askeri gücün, saldırıyı püskürtmeye ve ülkesini korumaya kadir olduğunu kaydeden Poroşenko, ülkesinin egemen bir ülke olduğunu ve hiçbir gücün kendilerine dikte etmeye hakkının bulunmadığını dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 10:24
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Önce Vatan Gazetesi - Rusya Sınırımıza Rekor Sayıda Asker Yığdı
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