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Rusya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kuzey Kore'nin son füze denemesini "provokasyon" olarak nitelendirerek, "Kuzey Kore yönetiminin füze denemesini kınıyoruz." dedi.

Rusya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kuzey Kore'nin son füze denemesini "provokasyon" olarak nitelendirerek, "Kuzey Kore yönetiminin füze denemesini kınıyoruz." dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 13:34
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Rusya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

Peskov, gazetecilere, Pyongyang yönetiminin bugün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini değerlendirdi.

"Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle durumun daha da kötüleşmemesi için tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." diyen Dimitriy Peskov, Kuzey Kore yönetiminin attığı adımların ise krizin çözümünü geciktirdiğini vurguladı.

Kuzey Kore'yi "provokasyon yapmakla" suçlayan Peskov, "Kuzey Kore yönetiminin füze denemesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, yerel saatle 02.48'de yeni nesil kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyreden füze, Japon Denizi'ne düşmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
PeskovPyongyangKuzey Kore
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