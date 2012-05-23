Rusya kıtalararası füze denedi

MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Vadim Koval yaptığı açıklamada, bugün Rusya'nın Plesetsk üssünden yeni bir füze denemesi yapıldığını belirtti.

Fırlatılan füzenin adını vermeyen ancak seyyar bir rampadan ateşlendiğini belirten Koval, füzedeki savaş başlıklarının ülkenin uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasındaki hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu kaydetti.

Koval, denemesi başarılı bir şekilde yapılan yeni füzenin her türlü kalkanı aşma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Rusya, ABD'nin Avrupa'ya kurmayı planladığı füze kalkanının, nükleer potansiyeline karşı tehdit oluşturduğunu açıklamıştı.