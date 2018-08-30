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Rusya ile vize görüşmeleri başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik vizelerin kolaylaştırılması için uzmanların sonbaharda istişarelerde bulunacağını söyledi.

Rusya ile vize görüşmeleri başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik vizelerin kolaylaştırılması için uzmanların sonbaharda istişarelerde bulunacağını söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:20
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Rusya ile vize görüşmeleri başlıyor

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya ZaharovaTürk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kolaylaştırılması ile ilgili istişarelerin sonbaharda başlayacağını bildirdi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatlerinde vize uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rus ve Türk dışişleri bakanlarının yaptığı müzakereler sonrasında belli kategorideki Türk vatandaşları için karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda mekanizma oluşturulması hususunda anlaşıldığını hatırlatan Zaharova, “Vize konularını tartışmak için en uygun platform, konsolosluk konularında uzmanların ikili istişareleridir. Bu istişareler sonbahar için planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından "Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız." demişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaVizeGörüşme
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