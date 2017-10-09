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Rusya ile Suudi Arabistan S-400'ler için anlaştı

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu Temsilcisi Vorobyeva, "Rusya ve Suudi Arabistan, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Rusya ile Suudi Arabistan S-400'ler için anlaştı

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu Temsilcisi Vorobyeva, "Rusya ve Suudi Arabistan, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:09
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Rusya ile Suudi Arabistan S-400'ler için anlaştı

Rusya ve Suudi Arabistan'ın, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu Temsilcisi Mariya Vorobyeva, Suudi Arabistan'a S-400 sistemlerinin sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında askeri ürünlerin üretimini yerelleştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandığını da belirten Vorobyeva, "Suudi Arabistan ile S-400 sistemlerinin yanı sıra Kornet-EM model tanksavar füzeleri, TOS-1A model ağır ateşleme sistemleri, AGS-30 bomba atarları ve Kalaşnikof AK-103 tüfeklerin sevkiyatı konusunda da anlaşmaya varıldı." dedi.

Vorobyeva, imzalanan mutabakat zaptının, Kornet-EM model tanksavar füzelerin, TOS-1A model ağır ateşleme sistemlerin, AGS-30 bomba atarların ve Kalaşnikof AK-103 tüfeklerin üretiminde Suudi Arabistan'a teknoloji transferini de kapsadığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaSuudi ArabistanRİA Novosti
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