Rusya Halep’i vurdu: 15 ölü

Halep'in Orm Kubra beldesinde yerleşim yerine misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.



Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in Etarib ilçesine bağlı Orim Kubra beldesine düzenlediği saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus jetleri Halep'in batısındaki Etarib ilçesine bağlı Orim Kubra beldesinde yerleşim yerini misket bombasıyla vurdu.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Bombardımanda çok sayıda evin yıkıldığı ve pek çok kişinin enkaz altında kaldığı, sivil savunma ekiplerinin ağır iş makineleri yardımıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı kaydedilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



