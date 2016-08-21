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Rusya Halep’i vurdu: 15 ölü

Rus jetleri sivilleri misket bombasıyla vurdu: 15 ölü

Rusya Halep’i vurdu: 15 ölü

Rus jetleri sivilleri misket bombasıyla vurdu: 15 ölü

21 Ağustos 2016 Pazar 09:02
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Rusya Halep’i vurdu: 15 ölü

Halep'in Orm Kubra beldesinde yerleşim yerine misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in Etarib ilçesine bağlı Orim Kubra beldesine düzenlediği saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus jetleri Halep'in batısındaki Etarib ilçesine bağlı Orim Kubra beldesinde yerleşim yerini misket bombasıyla vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bombardımanda çok sayıda evin yıkıldığı ve pek çok kişinin enkaz altında kaldığı, sivil savunma ekiplerinin ağır iş makineleri yardımıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı kaydedilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 09:03
Anahtar Kelimeler:
Rusya BombardımanRusya Suriye
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