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Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya olarak, özellikle Afrika ülkelerindeki ulusal enerji projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı planlıyoruz.” dedi.

Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya olarak, özellikle Afrika ülkelerindeki ulusal enerji projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı planlıyoruz.” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:13
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Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkeleri ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, “Özellikle Afrika ülkelerindeki ulusal enerji projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı planlıyoruz.” dedi.

Putin, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Afrika ülkelerinin, BRICS nezdinde ekonomik ortaklıkların geliştirilmesine yönelik stratejiye dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, “BRICS ile Afrika ülkeleri arasında, kalkınmaya yönelik atılması gereken adımlar açısından benzerlikler var.” diye konuştu.

Ekonomi, finans ve gıda güvenliği konusunda BRICS ve Afrika’nın iş birliği içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken Putin, “Rusya olarak, özellikle Afrika ülkelerindeki ulusal enerji projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Rusya ile çok sayıda Afrikalı lider arasında üst düzey temasların son dönemde arttığına işaret eden Putin, “Geçen yıl Rusya ile Afrikalı ülkeler arasındaki ticaret hacmi yüzde 25 arttı. Rus şirketler sanayi ve tarım gibi alanlar dahil Afrika’ya büyük ilgi duyuyor.” diye konuştu.

Dünyanın önemli enerji ihracatçısı bölgelerinden Afrika, küresel doğalgaz ihracatının yüzde 8,9'unu, küresel petrol ihracatının da yüzde 10,2'sini karşılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya
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