Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesinden ne bekliyor

MOSKOVA - Rus uzmanlar, 24 Kasım'daki uçak krizinin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesini iki ülke ilişkileri açısından dönüm noktası olarak yorumlarken, Suriye konusunda uzun bir süre sonra ilk defa en üst seviyede görüş alışverişinde bulunulmasın krizin çözümü için önemli olduğunu düşünüyor.

Rusya'dan yapılan açıklamalarda, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin her boyutuyla detaylı bir şekilde ele alınması ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

Minchenko Danışmanlık Şirketi Başkanı, siyaset bilimi uzmanı Evgeniy Minchenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de ekonomik konularda önemli neticeler beklediğini söyledi.

Görüşmenin ekonomik ilişkiler ve Suriye olmak üzere iki ana başlığı olacağını düşünen Minchenko, "Suriye konusunda görüşmeler kolay olmayacaktır. Tek bir görüşmede çok önemli kararların alınabileceğini düşünmüyorum. Ancak ekonomik konularda iki taraf da önemli neticeler bekliyor. Ben de bu görüşmede ekonomik konulara odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iki ülke ilişkilerinde en iyi dönem, ekonomik işbirliğinin üst düzeyde olduğu ve bunun siyasetin dışında tutulduğu zamanlarda yaşandı" diye konuştu.

"Oluşan dış şartlar iki ülkenin yakınlaşmasına imkan sağladı"

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi Kıdemli Öğretim Üyesi Boris Dolgov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkileri bakımından ayrı bir öneme sahip olacağını belirtti.

Ziyaretin gündeminin ekonomik, politik, kültürel ve beşeri alanları kapsayacağını ifade eden Dolgov, "Ekonomik ve ticari ilişkilerde dondurulan projelerin buzdolabından çıkartılacağını düşünüyorum. Bunlar doğalgaz boru hattı, nükleer santral inşası, gıda ambargosunun kaldırılması, turizm gibi konular" dedi.

Dolgov, "Görüşmenin siyasi gündemindeki ana başlığının Suriye olmasını bekliyorum. Bence Rusya, Suriye konusunda Türkiye'den bazı adımlar bekliyorsa Kürtlere verdiği destekten vazgeçmeli. Türkiye buna değer verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel politikada oluşan dış şartların iki ülkenin yakınlaşmasına imkan sağladığını söyleyen Dolgov, "ABD (FETÖ elebaşı Fetullah) Gülen'i destekleyerek bir bakıma Türkiye'ye ihanet etti. Ayrıca ABD'nin Kürtlere karşı tutumu da ortada" ifadelerini kullandı.

"Türk Akımı" yeniden gündeme gelecek

Enerji Gelişimi Fonu Genel Direktörü Andrey Listovskiy, Putin'in Erdoğan'la görüşmesinde Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini yeniden masaya getireceğini ifade etti.

Listovskiy, Rusya'nın gaz transiti konusunda Ukrayna ile bu ülkedeki politik istikrarsızlık nedeniyle uzak durmak istediğini belirterek "Bu nedenle Rusya'ya yeni bir doğalgaz boru hattı gerekiyor. En önemli alternatif de güney hattı yani Türk Akımı" dedi.

Ankara'nın bu projeye henüz Rusya kadar ilgi göstermediğini öne süren Listovskiy, "Bu nedenle Rus uzmanların Türk tarafını ikna etmek için çabalaması gerekiyor. Eğer Rusya, projeye stratejik önem kazandırabilirse Türkiye bunu reddetmeyecektir" diye konuştu.