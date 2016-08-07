Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesinden ne bekliyor

Rus kamuoyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 9 Ağustos'ta yapacakları görüşmenin, ekonomi ve Suriye krizi konularında dönüm noktası olacağı beklentisi taşıyor.

Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesinden ne bekliyor

Rus kamuoyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 9 Ağustos'ta yapacakları görüşmenin, ekonomi ve Suriye krizi konularında dönüm noktası olacağı beklentisi taşıyor.

07 Ağustos 2016 Pazar 14:47
565 Okunma
Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesinden ne bekliyor
MOSKOVA - Rus uzmanlar, 24 Kasım'daki uçak krizinin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesini iki ülke ilişkileri açısından dönüm noktası olarak yorumlarken, Suriye konusunda uzun bir süre sonra ilk defa en üst seviyede görüş alışverişinde bulunulmasın krizin çözümü için önemli olduğunu düşünüyor.

Rusya'dan yapılan açıklamalarda, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin her boyutuyla detaylı bir şekilde ele alınması ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

Minchenko Danışmanlık Şirketi Başkanı, siyaset bilimi uzmanı Evgeniy Minchenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de ekonomik konularda önemli neticeler beklediğini söyledi.

Görüşmenin ekonomik ilişkiler ve Suriye olmak üzere iki ana başlığı olacağını düşünen Minchenko, "Suriye konusunda görüşmeler kolay olmayacaktır. Tek bir görüşmede çok önemli kararların alınabileceğini düşünmüyorum. Ancak ekonomik konularda iki taraf da önemli neticeler bekliyor. Ben de bu görüşmede ekonomik konulara odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iki ülke ilişkilerinde en iyi dönem, ekonomik işbirliğinin üst düzeyde olduğu ve bunun siyasetin dışında tutulduğu zamanlarda yaşandı" diye konuştu.

"Oluşan dış şartlar iki ülkenin yakınlaşmasına imkan sağladı"
Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi Kıdemli Öğretim Üyesi Boris Dolgov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkileri bakımından ayrı bir öneme sahip olacağını belirtti.

Ziyaretin gündeminin ekonomik, politik, kültürel ve beşeri alanları kapsayacağını ifade eden Dolgov, "Ekonomik ve ticari ilişkilerde dondurulan projelerin buzdolabından çıkartılacağını düşünüyorum. Bunlar doğalgaz boru hattı, nükleer santral inşası, gıda ambargosunun kaldırılması, turizm gibi konular" dedi.

Dolgov, "Görüşmenin siyasi gündemindeki ana başlığının Suriye olmasını bekliyorum. Bence Rusya, Suriye konusunda Türkiye'den bazı adımlar bekliyorsa Kürtlere verdiği destekten vazgeçmeli. Türkiye buna değer verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel politikada oluşan dış şartların iki ülkenin yakınlaşmasına imkan sağladığını söyleyen Dolgov, "ABD (FETÖ elebaşı Fetullah) Gülen'i destekleyerek bir bakıma Türkiye'ye ihanet etti. Ayrıca ABD'nin Kürtlere karşı tutumu da ortada" ifadelerini kullandı.

"Türk Akımı" yeniden gündeme gelecek
Enerji Gelişimi Fonu Genel Direktörü Andrey Listovskiy, Putin'in Erdoğan'la görüşmesinde Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini yeniden masaya getireceğini ifade etti.

Listovskiy, Rusya'nın gaz transiti konusunda Ukrayna ile bu ülkedeki politik istikrarsızlık nedeniyle uzak durmak istediğini belirterek "Bu nedenle Rusya'ya yeni bir doğalgaz boru hattı gerekiyor. En önemli alternatif de güney hattı yani Türk Akımı" dedi.

Ankara'nın bu projeye henüz Rusya kadar ilgi göstermediğini öne süren Listovskiy, "Bu nedenle Rus uzmanların Türk tarafını ikna etmek için çabalaması gerekiyor. Eğer Rusya, projeye stratejik önem kazandırabilirse Türkiye bunu reddetmeyecektir" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 14:48
Anahtar Kelimeler:
RusyaErdoğan-Putinönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ