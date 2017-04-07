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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi.

07 Nisan 2017 Cuma 12:33
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD açıklaması

ANKARA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi. 

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RusyaDışişleri BakanıLavrovABDAçıklama
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