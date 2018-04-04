Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için geldiği Ankara'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Rus lideri taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 17.08'de havalandı.

Putin'i Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip uğurladı.

Putin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşen Putin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısına eş başkanlık etmiş ve Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmıştı.