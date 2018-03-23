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Rusya'dan yurt dışına yapılan seyahatlerin yüzde 11'i Türkiye'ye

Rusya'dan geçen yıl yurt dışına gerçekleştirilen yaklaşık 42 milyon seyahatin yüzde 11'inin Türkiye'ye yapıldığı belirtildi.

Rusya'dan yurt dışına yapılan seyahatlerin yüzde 11'i Türkiye'ye

Rusya'dan geçen yıl yurt dışına gerçekleştirilen yaklaşık 42 milyon seyahatin yüzde 11'inin Türkiye'ye yapıldığı belirtildi.

23 Mart 2018 Cuma 11:57
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Rusya'dan yurt dışına yapılan seyahatlerin yüzde 11'i Türkiye'ye

ANTALYA- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yapılan derlemeye göre, geçen yıl Rusya'dan yurt dışına gerçekleştirilen seyahatler bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak yaklaşık 33,8 milyondan 42 milyona yükseldi.

Rusya'dan 2017 yılında en çok ziyaret edilen ülke Türkiye oldu. Geçen yıl Türkiye'yi 4 milyon 659 bin 699 Rus turist ziyaret etti. Bu ziyaretler Rusya'dan yurt dışına yapılan ziyaretlerin yüzde 11'ini oluşturdu. Rus ziyaretçi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 453,2 artış gösterdi.

AKTOB Başkanı Yağcı

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, 2016 yılında yaşanan sıkıntı sayılmazsa Rusların tatil tercihinde Türkiye'nin çok uzun yıllardır ilk sırada olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye'ye gelen yaklaşık 4,7 milyon Rus ziyaretçinin yüzde 80,5'inin Antalya'yı tercih ettiğini belirten Yağcı, şöyle devam etti:

"Rusların tatil tercihinde Türkiye, özellikle de Antalya gerçeği var. Bunun birden fazla nedeni var. Konukseverlik, hizmet anlayışı, coğrafi yakınlık, iklimin uygunluğu ve direkt uçuş avantajı önemli. Bunların hepsi talebi etkiliyor. Antalya'ya gün içinde Rusya'dan 20'den fazla direkt sefer var. Bunların yanı sıra Antalyaturizminde üst düzey hizmet kalitesi, rakip ülkelerin çok çok önünde olmamızı sağlıyor."

Anahtar Kelimeler:
RusyaYurt Dışı SeyahatTürkiye
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