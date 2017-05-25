Rusya'dan Türk şirketleri için flaş karar!

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği maktubu değerlendirdi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Kozak, gazetecilerin ‘Türkiye’yle ilişkilerdeki iyileşmenin ardından tur satışları yeniden başlayabilir, inşaat şirketlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılabilir mi?” sorusuna “Her şey olabilir” dedi.

Türkiye’nin sınır ihlali yaptığı iddiasıyla bir Su-24 uçağını düşürmesinin ardından Türk inşaat şirketlerinin Rusya’daki çalışmalarını kısıtlamış, Türkiye’ye tur satışları ve charter uçuşları durdurulmuştu.