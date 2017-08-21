Rusya'dan Suriye'ye hava operasyonu: 200 DEAŞ'lı öldü

MOSKOVA

Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava operasyonunda 200 DEAŞ militanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor şehrine giden DEAŞ'a ait konvoya yönelik hava operasyonu yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, 200 DEAŞ militanının öldürüldüğü ifade edilirken, konvoyda bulunan 20 askeri aracın, aralarında tankların da bulunduğu bazı zırhlı araçların ve mühimmat taşıyan birçok tırın imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Rakka ve Batı Humus'ta güç kaybeden DEAŞ'ın ağustos ayı boyunca Deyrizor şehrindeki yapılanmasına odaklandığı vurgulanarak, terör örgütünün Deyrizor kentinde mağlup edilmesinin stratejik öneme sahip olduğu kaydedildi.