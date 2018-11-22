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Rusya'dan Suriye'deki ABD üssünde militan eğitildiği iddiası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD üssünde silahlı militanlara eğitim verildiğini öne sürdü.

Rusya'dan Suriye'deki ABD üssünde militan eğitildiği iddiası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD üssünde silahlı militanlara eğitim verildiğini öne sürdü.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:52
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Rusya'dan Suriye'deki ABD üssünde militan eğitildiği iddiası

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Suriye'nin güneyinde bulunan El-Tanf bölgesindeki ABD üssünde görgü tanıklarının aktardığına göre, silahlı militanların eğitildiğini iddia eden Zaharova, şunları söyledi:

"Burada (El-Tanf bölgesinde) DEAŞ ile mücadele bahanesinin yanı sıra İran'ı kısıtlamak için Birleşmiş Milletlere (BM) üye devletin egemen topraklarında, Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırlarında, Bağdat ile Şam'ı bağlayan güzergahın yakınında, stratejik açıdan önemli bir alanda, sayısız tanığa göre ABD askeri üssü içinde silahlı militanların eğitimi gerçekleştiriliyor."

Ayrıca Zaharova, El-Tanf yerleşim birimi etrafında ABD'nin fiilen yasa dışı oluşturduğu bölgede bulunan, 10 binlerce kişinin yaşadığı Rukban kampının Suriye haritasındaki "en acı" noktalardan biri olduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova
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