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Rusya'dan popüler mesajlaşma uygulamasına yasak

Rusya'da mahkeme, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimin yasaklanmasına karar verdi.

Rusya'dan popüler mesajlaşma uygulamasına yasak

Rusya'da mahkeme, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimin yasaklanmasına karar verdi.

13 Nisan 2018 Cuma 14:48
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Rusya'dan popüler mesajlaşma uygulamasına yasak

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor), Telegram'ın yasaklanması için Moskova'da açtığı dava sonuçlandı. 

Taganskiy Mahkemesi Başkanı Yuliya Smolina, Roskomnadzor'un başvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasına erişimin yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan Telegram şirketinin, Federal Güvenlik Servisi tarafından (FSB) yazışmalara erişim için şirkete verdiği talimatın geçersiz kılınmasına yönelik açtığı dava geçen ay reddedilmişti.

Durov, bir süre önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Telegram, kapatılmasına yönelik tehditlere rağmen gizlilik politikasını korumaya devam edecektir. Telegram özgürlük ve gizlilik haklarını savunacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram, yaygın anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Federal Bilgi TeknolojileriRusya
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