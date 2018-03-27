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Rusya'da 'AVM yangını' protestosu

Rusya'nın Kemerovo şehrindeki AVM yangınında resmi açıklamalara inanmayan kalabalık, yerel yönetimin istifasını istedi.

Rusya'da 'AVM yangını' protestosu

Rusya'nın Kemerovo şehrindeki AVM yangınında resmi açıklamalara inanmayan kalabalık, yerel yönetimin istifasını istedi.

27 Mart 2018 Salı 12:53
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Rusya'da 'AVM yangını' protestosu

Rusya’nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında ölü sayısıyla ilgili resmi açıklamalara inanmayan bir grup, gösteri düzenledi.

Yaklaşık 3 bin kişilik bir grup valilik binası önünde toplanarak yerel yöneticilerin istifasını istedi.

Açıklanan resmi ölü sayısına inanmayan grup "gerçeklerin" açıklanmasını istedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde Kemerovo’ya gelerek, kurbanlar için ayrılan alana çiçek bıraktı.

Putin yaptığı konuşmada, AVM yangınında resmi makamlarca açıklanan ölü sayısı hususunda şüpheye düşülmemesi, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere inanılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sadece dinlenmek için AVM'ye gelen insanların hayatını kaybettiğini belirten Putin, "Nüfus yapısından söz ediyoruz ve bu kadar insanı neden kaybediyoruz? İhmalkarlık ve sorumsuzluktan." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde önceki gün çıkan yangında çocukların da aralarında bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaKemerovoAVM YangınıVladimir Putin
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