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Rusya BMGK’deki reform taleplerini destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) reforma ihtiyaç olduğunu ve bu konuda gelen çağrıları desteklediklerini bildirdi.

Rusya BMGK’deki reform taleplerini destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) reforma ihtiyaç olduğunu ve bu konuda gelen çağrıları desteklediklerini bildirdi.

09 Mart 2018 Cuma 13:36
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Rusya BMGK’deki reform taleplerini destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) reforma ihtiyaç olduğunu ve bu konuda gelen çağrıları desteklediklerini bildirdi.

Lavrov, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya’da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed’le bir araya geldi. Toplantı sonrasında Muhammed’le basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Afrika Birliğinin BMGK için yapılan reform çağrılarına destek verdiklerini belirtti.

“Rusya, BMGK’de reforma ihtiyaç olduğuna inanıyor.” diyen Lavrov, gelişmekte olan ülkelerin burada temsilinin önemli olduğunu söyledi. Lavrov, bu konudaki farklı seçenekleri düşünmeye hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov, konseyde Afrika kıtasının temsil edilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, “Bizim önceliğimiz Afrika’da gelişmekte olan ülkelerin BMGK’deki temsilini sağlanması.” diye konuştu.

"Afrika'nın temsil edilmemesi anlaşılır ve adil değil"

Komisyon Başkanı Muhammed ise “BMGK’de Afrika’nın daimi bir temsil hakkı olmaması anlaşılır ve adil değil” dedi.

Afrika’da 1,2 milyar insan yaşadığına vurgu yapan Muhammed, BM’de masaya gelen konuların çoğunun Afrika’yla ilgili olduğuna dikkati çekti.

Rusya’nın Afrika’nın meşru talebine destek olduğunu belirten Muhammed, “Afrika’nın BMGK’de daimi bir temsil hakkı istemesi meşru ve bu alanda henüz kazanılmış somut bir ilerleme yok.” dedi.

İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD’nin daimi temsilci olduğu ve alınan kararlarda veto hakkı bulunduğu BMGK’de, bunun yanında iki yıllığına seçilen 10 geçici üye bulunuyor.

Afrika Birliği, konseyde Afrika ülkelerinin de daimi temsil hakkı kazanmasını ve reform yapılmasını talep ediyor. Birlik, ayrıca veto hakkının kaldırılmaması halinde konseydeki tüm üyelere veto hakkı tanınmasını istiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaSergey LavrovBMGK
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