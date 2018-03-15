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Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bazı İngiliz diplomatları mutlaka sınır dışı edeceğiz. Kararı yakında alacağız” dedi.

Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bazı İngiliz diplomatları mutlaka sınır dışı edeceğiz. Kararı yakında alacağız” dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 14:24
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Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme olarak bazı İngiliz diplomatların yakında sınır dışı edileceğini bildirdi.

Lavrov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın söz konusu adıma mutlaka karşılık vereceğini vurgulayan Lavrov, “Bazı İngiliz diplomatları mutlaka sınır dışı edeceğiz. Kararı yakında alacağız.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Rusya’ya yönelik suçlamalarının “çılgınca” olduğunu savunarak “Bu konuyu istişare etmek için Londra’ya dört nota gönderdik ancak gerekli yanıtları alamadık. İngiltere’nin düşmanca tavrına mutlaka misilleme yapılacak.” diye konuştu.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu ifade ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri BakanıSergey Lavrov
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