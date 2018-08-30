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Rusya Akdeniz’de askeri tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Amiral Vladimir Koroloev filosunun 1-8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçak ile tatbikat yapacağını açıkladı.

Rusya Akdeniz’de askeri tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Amiral Vladimir Koroloev filosunun 1-8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçak ile tatbikat yapacağını açıkladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:07
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Rusya Akdeniz’de askeri tatbikat yapacak

MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de Amiral Vladimir Korolev deniz filosunun askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerine ait filonun 1-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği tatbikata 25’in üzerinde gemi ve 30 civarında savaş uçağının katılacağı belirtildi.

Akdeniz'deki tatbikat planına uygun olarak hava savunma, denizaltı sabotaj savunması ve mayın temizliği gibi bir dizi görev yürütüleceği kaydedilen açıklamada, tatbikat alanlarında gemi ve uçak seyirlerinin güvenliğinin sağlanması için önceden bakanlığın uyarıda bulunacağı ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaAkdenizTatbikat
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