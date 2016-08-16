Rus uçakları İran üssünü kullanmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, İran'ın Hamedan Hava Üssü'nden havalanan Rus uçaklarının Suriye'deki hedefleri vurduğunu açıkladı.

Rus basınında yer alan bakanlık açıklamasında, TU-22M3 ve SU-34 tipi Rus savaş uçaklarının İran'ın Hamedan Hava Üssü'nden havalanarak Suriye'deki hedefleri vurduğu belirtildi.

Açıklamada, uçakların görevlerini tamamladıktan sonra İran'daki üsse döndüğü kaydedildi.

Böylelikle Rusya, Suriye'deki operasyonlarında ilk defa İran'daki bir üssü kullanmış oldu. Rus uçakları daha önce Suriye'deki Himeymim üssünden ya da Rusya topraklarından havalanarak bombardıman yapıyordu.

Daha önce basında yer alan haberlerde, Rusya'nın İran'daki Hamedan Hava Üssü'ne savaş uçaklarını konuşlandırdığı belirtilmişti. Rusya'nın İran üssünü kullanarak Suriye'deki hedeflere uçuş süresini yüzde 60 civarında azaltmayı hedeflediği ifade edilmişti.