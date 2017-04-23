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Rus uçağı İdlib'de sivilleri vurdu

Suriye'nin İdlib ilinin kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde, Rus uçağının kente altı vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda biri çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus uçağı İdlib'de sivilleri vurdu

Suriye'nin İdlib ilinin kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde, Rus uçağının kente altı vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda biri çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

23 Nisan 2017 Pazar 15:04
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Rus uçağı İdlib'de sivilleri vurdu

İDLİB

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib ilinin kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısında yedi sivil yaşamını yitirdi.

İdlib sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus uçağının kente altı vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıda yerleşim yerlerinin hedef alındığını ve çok sayıda evin yerle bir olduğunu belirten Ahmet, bombardımanda yaralanan sivillerin ambulanslarla çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldığını ifade etti.

Olay yerinde enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rus UçağıİdlibSivilönce Vatan
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