'Rus-Türk ilişkilerinin normalleşme süreci devam ediyor'

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Sözcüsü İgor Mityakov, "Türkiye’de askeri darbe teşebbüsüyle ilgili olaylardan önce başlayan Rus-Türk ilişkilerinin normalleşme süreci devam etmektedir." dedi.

Mityakov, yaptığı açıklamada, Rus-Türk ilişkilerinde normalleşme sürecinin başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu bakanlık ve kurumlarına, Türk ortaklarıyla bir araya gelip iki ülke arasında dış ekonomik temaslar üzerinde görüş alışverişinde bulunulması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Bu kapsamda 14 Temmuz tarihinde Moskova’da iki ülke arasında özel uçak seferlerinin yeniden başlatılması ve turizm alanında iş birliğinin geliştirilmesine dair istişareler yapıldığını belirten Mityakov, aynı gün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Türkiye Dışişleri Müsteşar Yardımcısı düzeyindeki görüşmelerde, ikili etkileşim konularının ele alındığını ifade etti.

Mityakov, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısının açıkladığı gibi, önümüzdeki hafta Moskova’da hava ulaşımıyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

"İki lider en yakın zamanda buluşacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz'da telefonla görüştüklerini belirten Mityakov, şunları kaydetti:

"İki liderin en yakın zamanda ikili buluşmasının düzenlenmesi noktasında mutabakata varılmıştır. Halihazırda bu görüşmelerin Rusya’da Ağustos ayının ilk 10 günü içinde yapılması planlanmaktadır. Kesin tarih ve yeri diplomatik kanallar onaylamaktadır. Böylece, Türkiye’de askeri darbe teşebbüsüyle ilgili olaylardan önce başlayan Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesi süreci devam etmektedir."