Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94541
ALTIN
194.248
DOLAR
4.6196
STERLİN
6.2107
EURO
5.4625
En çok takip edilen kulüp
En çok takip edilen kulüp
Seçimlere 10 gün kaldı
Seçimlere 10 gün kaldı
İzmir, İstanbul'u solladı
İzmir, İstanbul'u solladı
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme...
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

Rus muhalif Navalnıy hapisten çıktı

Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy hapisten çıktı.

Rus muhalif Navalnıy hapisten çıktı

Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy hapisten çıktı.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:52
0 Okunma
Rus muhalif Navalnıy hapisten çıktı

Başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlemekten 30 gün hapis yatan Aleksey Navalnıy, cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı.

Tverskoy Mahkemesinde geçen ay yapılan duruşmada Navalnıy'e "gösteri organize etme prosedürünün tekrar ihlali" ve "polise mukavemet" suçundan 30 gün hapis cezası verilmişti.

Mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanan Vladimir Putin'in 7 Mayıs'ta düzenlenen "resmen göreve başlama töreni" öncesinde Rusya'da gösteriler yapılmıştı.

Navalnıy'ın çağrısıyla sokağa çıkan Ruslar, Putin ve hükümet aleyhinde slogan atmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Rus muhalif Navalnıy hakkında dava açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MoskovaAleksey Navalnıy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD'de görüntülendi
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD'de görüntülendi
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
"Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke"
"Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke"
Abbas, BM Genel Kurulu'ndan çıkan karardan memnun
Abbas, BM Genel Kurulu'ndan çıkan karardan memnun
AB'den Yemen'de çatışan taraflara çağrı
AB'den Yemen'de çatışan taraflara çağrı
Almanya'dan 'Adil Öksüz' açıklaması
Almanya'dan 'Adil Öksüz' açıklaması
AB, güvenlik bütçesini artıracak
AB, güvenlik bütçesini artıracak
Kremlin Trump-Kim görüşmesinden memnun
Kremlin Trump-Kim görüşmesinden memnun
Kuzey Kore ve ABD 'eş zamanlı' eylemlerde hemfikir
Kuzey Kore ve ABD 'eş zamanlı' eylemlerde hemfikir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ