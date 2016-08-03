Rus jetleri Halep'te yerleşim yerine saldırdı

Suriye'nin Halep şehrindeki sivil savunma yetkililerinden İbrahim Ebu Leys, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin Halep'in merkezindeki Ensari semtine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığı söyledi.

Saldırı sonucu bir binanın tamamen yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu belirten Ebu Leys, sivil savunma ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bu kişilere ulaşmaya çalıştığını aktardı.

Ebu Leys, Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Etarib ilçesine yönelik saldırısında da aralarında kadın ve çocukların olduğu 3 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını ifade etti. Sivil savunma yetkilisi ayrıca, Etarib ilçesi yakınlarında insani yardım taşıyan iki araca düzenlenen saldırıda dört kişinin yaralandığını kaydetti.

Rus uçakları ile rejime ait helikopterlerin Halep'te muhaliflerin denetimindeki Sukkeri, Maadi, Bustan el Kasr ile Kadi Asker semtlerine ''varil, vakum ve misket'' bombalarıyla saldırdığının altını çizen Ebu Leys, ''Rejim ve Rus ordusuna ait savaş uçakları Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde sivillerin yoğun olduğu yerleşim yerlerini özellikle bombalıyor.'' diye konuştu.