Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Rus jetleri Halep'te yerleşim yerine saldırdı

Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin kontrolündeki yerleşim alanlarına yönelik saldırılarında 11 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus jetleri Halep'te yerleşim yerine saldırdı

Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin kontrolündeki yerleşim alanlarına yönelik saldırılarında 11 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 14:23
538 Okunma
Rus jetleri Halep'te yerleşim yerine saldırdı

 Suriye'nin Halep şehrindeki sivil savunma yetkililerinden İbrahim Ebu Leys, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin Halep'in merkezindeki Ensari semtine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığı söyledi.

Saldırı sonucu bir binanın tamamen yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu belirten Ebu Leys, sivil savunma ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bu kişilere ulaşmaya çalıştığını aktardı.

Ebu Leys, Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Etarib ilçesine yönelik saldırısında da aralarında kadın ve çocukların olduğu 3 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını ifade etti. Sivil savunma yetkilisi ayrıca, Etarib ilçesi yakınlarında insani yardım taşıyan iki araca düzenlenen saldırıda dört kişinin yaralandığını kaydetti.

Rus uçakları ile rejime ait helikopterlerin Halep'te muhaliflerin denetimindeki Sukkeri, Maadi, Bustan el Kasr ile Kadi Asker semtlerine ''varil, vakum ve misket'' bombalarıyla saldırdığının altını çizen Ebu Leys, ''Rejim ve Rus ordusuna ait savaş uçakları Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde sivillerin yoğun olduğu yerleşim yerlerini özellikle bombalıyor.'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 14:25
Anahtar Kelimeler:
SuriyeHalepEbu LeysRus JetleriEnsari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ