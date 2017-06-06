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Rus jeti ABD savaş uçağı için havalandı

Rus Su-27 jeti, ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına Baltık Denizi üzerinde önleme uçuşu yaptı.

Rus jeti ABD savaş uçağı için havalandı

Rus Su-27 jeti, ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına Baltık Denizi üzerinde önleme uçuşu yaptı.

06 Haziran 2017 Salı 15:15
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Rus jeti ABD savaş uçağı için havalandı

Rusya Savunma BakanlığıABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına, Baltık Denizi üzerinde Rus jeti tarafından önleme uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırları boyunca hareket eden bir uçak tespit edilmesinin ardından bölgeye en yakın üsten Su-27 tipi jetin havalandığı belirtildi.

Rus jetinin, ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına Rusya sınırlarından uzaklaşana kadar güvenli mesafede eşlik ettiği kaydedildi.

Rus savaş uçakları en son mayıs ayında Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıABDRus JetiABD Savaş Uçağı
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