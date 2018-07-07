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Rus birlikleri Ürdün sınırına ulaştı

Rusya ile muhalifler arasında sağlanan ateşkes sonrası, Rus askeri konvoyu Ürdün ile Suriye sınırındaki Nassib Sınır Kapısı'na ulaştı.

Rus birlikleri Ürdün sınırına ulaştı

Rusya ile muhalifler arasında sağlanan ateşkes sonrası, Rus askeri konvoyu Ürdün ile Suriye sınırındaki Nassib Sınır Kapısı'na ulaştı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:53
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Rus birlikleri Ürdün sınırına ulaştı

Muhaliflerle Rusya arasında varılan ateşkes mutabakatı sonrası, Rus askeri konvoyu Ürdün ile Suriye arasındaki Nassib Sınır Kapısı'na ulaştı.

Güney operasyon odası sözcülerinden Hüseyin Ebu Şeyma, bugün yaptığı açıklamada, müzakerelerde Rus yetkililerle anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek." demişti.

350 bini aşkın sivil yerinden oldu

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaÜrdünSuriyeNassib Sınır KapısıDera
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