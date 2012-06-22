Rumların dönem başkanlığı AB için şanssızlık

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KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile makamında görüştü.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Atalay'ın neler yapılabileceğini yerinde görmek için sık sık KKTC'ye gelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "dünyanın merkezindeki büyük ve güçlü bir devlet olan Türkiye'nin, tüm uğraşları arasında KKTC'ye de zaman ayırmasından memnun olduklarını" belirterek teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da Kıbrıs konusuna değinerek, siyasi anlamda durgun bir dönem yaşandığını, Rum tarafının AB dönem başkanlığını haksız ve yanlış bir karar ve AB için de bir şansızlık olarak gördüklerini söyledi.

Rumların dönem başkanlığı süresince hem Türkiye–AB ilişkileri hem de Cumhurbaşkanı Eroğlu liderliğinde sürdürülen müzakere sürecinde belli bir durgunluk olacağını ifade Beşir Atalay, şöyle konuştu:

"KKTC ve buradaki vatandaşlarımız Kıbrıs Türkleri daha moralli ve geleceğe güvenle baksın, bizim istediğimiz o. Gelecek belirsizliğinin olmaması lazım. Ekonomik gelişme için de yatırım için de bunlar önemli. Orada KKTC için hiçbir risk olmayacak. Sizin müzakerelerin sonucu ne olursa olsun burası daima kendi ayakları üzerinde dimdik duracak. Güçlü bir Türkiye var bugün, güçlü bir KKTC var. Dünyada ekonomik sarsıntılar oluyor. Hem Türkiye hem KKTC bu alanda iyi."

Su, enerji ve petrol arama projesi

Daha sonra KKTC Başbakanı İrsen Küçük de Başbakan Yardımcısı Atalay ile Başbakanlıkta görüştü.

Başbakan Yardımcısı Atalay KKTC'nin bütçe uygulamasının ve 2013'de başlayacak yeni 3 yıllık ekonomik program hazırlıklarının iyi gittiğini ifade ederek, yeni 3 yıllık programın, öncekilerden farklı olarak, KKTC'nin kendi programı olacağını, Türkiye'nin danışmanlık yapacağını belirtti.

Türkiye'den su taşınması projesine önem verdiklerini vurgulayan Atalay, su projenin maliyetinin yüksek olduğunu ve Kıbrıs adası için hayat kurtarıcı bir proje olduğunu, bütün ihalelerin yapıldığını, işlerin hızlı şekilde gittiğini söyledi.

Atalay, "Türkiye olarak, dünyada eğer bu ekonomik krizlerden etkilenmemiş, hatta Avrupa'nın bile örnek aldığı bir ekonomik performans gösteriyorsak siyasi istikrarın bunda çok payı var" diye konuştu.

KKTC'ye her geldiğinde daha güzel şeyler gördüğünü ifade eden Atalay, "Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin hayatlarının huzurlu gitmesi için olanca desteği veriyoruz, vereceğiz. Hiçbir yalnızlık duygusu, gelecek endişesi olmasın. Burada büyük bir Türkiye var. Bu güveniniz olursa gelecek endişeniz olmaz" dedi.